SBK 2023 | Rinaldi confermato nel team Aruba it Racing

Motorsport_IT : #WorldSBK | #Ducati rinnova con @michaelrinaldi_ per il 2023 @ArubaRacing | #WSBK - masami103vs : RT @gponedotcom: Stefano Cecconi ha deciso di rinnovare la fiducia verso il pilota romagnolo, il quale condividerà il box con Alvaro Bauti… - gponedotcom : Stefano Cecconi ha deciso di rinnovare la fiducia verso il pilota romagnolo, il quale condividerà il box con Alvar… - corsedimoto : DUCATI-RINALDI, una scelta di continuità nel Mondiale Superbike. Nel 2023 ci sarà ancora Michael Rinaldi ad affianc… - fmimolise : SBK 2023. Con chi correranno Remy Gardner e Garrett Gerloff?: Come preannunciato, nel 2023, Remy Gardner correrà co… -

La collaborazione tra le due parti continua ed è così stata ufficializzata la formazionedella squadra , che rimane la stessa di quest'anno, con Alvaro Bautista già confermato dall'altra parte ....... L'iconico nome Ninja sarà ancora una volta pronto per la lotta in pista e per affermare la sua supremazia sui circuiti come in strada. La nuova colorazione disponibile per Ninja ZX - 10Rè ...C’è stato il rinnovo tra il riminese e la squadra ufficiale e il team principal Cecconi ammette: “Sarà l’anno della sua definitiva consacrazione” ...Dopo tante voci arriva l’ufficialità legata all’ultimo posto ufficiale ancora vacante: Michael Ruben Rinaldi nella prossima stagione continuerà ad affiancare Alvaro Bautista nel team Aruba.it Racing - ...