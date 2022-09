Regina Elisabetta II, ai funerali spunta anche l’attrice di “Grey’s Antomy” Sandra Oh: ecco perché (Di martedì 20 settembre 2022) Ieri, lunedì 19 settembre, tutto il mondo si è fermato per dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. Una celebrazione organizzata nei minimi dettagli, con un protocollo rigorosissimo messo a punto da almeno 20 anni. anche noi abbiamo seguito minuto per minuto questa lunga giornata iniziata alle 12 ora locale e terminata alle 22:30. Sono stati tanti gli ospiti e Capi di Stato presenti per omaggiare la Sovrana più longeva di sempre. Dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente della Francia Macron fino all’ex Premier britannico Boris Johnson. Insomma, tante personalità di spicco che di certo non sono passate inosservate nella giornata di ieri. Tra loro in chiesa è stata avvistata anche la celebre star della serie tv Grey’s Anatomy, Sandra Oh. Per quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Ieri, lunedì 19 settembre, tutto il mondo si è fermato per dare l’ultimo saluto allaII. Una celebrazione organizzata nei minimi dettagli, con un protocollo rigorosissimo messo a punto da almeno 20 anni.noi abbiamo seguito minuto per minuto questa lunga giornata iniziata alle 12 ora locale e terminata alle 22:30. Sono stati tanti gli ospiti e Capi di Stato presenti per omaggiare la Sovrana più longeva di sempre. Dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente della Francia Macron fino all’ex Premier britannico Boris Johnson. Insomma, tante personalità di spicco che di certo non sono passate inosservate nella giornata di ieri. Tra loro in chiesa è stata avvistatala celebre star della serie tvAnatomy,Oh. Per quale ...

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - elenabonetti : Questa mattina, all’ambasciata @UKinItaly, ho reso omaggio alla memoria della Regina Elisabetta II ???????? - CrisisEureos : RT @Lollo__25: Avete visto i funerali della Regina Elisabetta? Avete notato che non c'erano mascherine, distanziamenti o restrizioni? Sono… - luigisa27514204 : Nel seguire frammenti di -