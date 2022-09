Quote esoneri Serie A: da Allegri a Inzaghi, chi rischia di più (Di martedì 20 settembre 2022) Si è appena conclusa la prima parte della stagione di Serie A. Ora il campionato si fermerà per lasciar spazio alle nazionali, riprendendo nel primo week - end di ottobre. Nel momento del primo e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 settembre 2022) Si è appena conclusa la prima parte della stagione diA. Ora il campionato si fermerà per lasciar spazio alle nazionali, riprendendo nel primo week - end di ottobre. Nel momento del primo e ...

BetItaliaWeb : ??Quote Serie A: Napoli nuovo favorito per lo scudetto. Calano le quote sugli esoneri di Allegri ed Inzaghi - sportli26181512 : Salta un'altra panchina: via Stroppa a Monza. Le quote degli esoneri in Serie A -