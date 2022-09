Price cap | Buxelles | “Si va aprendo un consenso | Paesi dipendenti quasi al 100% dal gas hanno difficoltà”

(Di martedì 20 settembre 2022) Nonostante l’evidente reticenza di alcuni Stati membri (Germania in primis, seguita poi dall’Olanda: ‘paradiso fiscale’ e sede della borsa europea del gas), che continuano a professarsi contrari al cosiddetto ‘cap’, oggi da Bruxelles giunge finalmente notizia che, invece, ‘qualcosa inizia a muoversi’. Da Bruxelles oggi l’inaspettata novità: “Si va formando unsulla necessità di adottare il tetto al prezzo del gas” Intervenendo nell’ambito del Consiglio Affari Generali, Pascual Navarro Rìos (segretario di Stato per gli Affari Europei), ha annunciato che, quello che fino a pochi mesi fa sembrava “un’eresia”, oggi sembra completamente ribaltarsi e, ha spiegato Navarro Rìos, “Tra iUe si va formando unsulla necessità di adottare il tetto al prezzo del gas, e riformare il mercato elettrico per ...

ilfoglio_it : Secondo la Iea, il blocco dell'Europa all'import di greggio farà crollare la produzione russa del 17% (-1,9 milioni… - fattoquotidiano : Il ministro Cingolani fino a pochi giorni fa parlava di “maggioranza solida” - AngeloCiocca : Riparte l'austerity... l'Europa taglia i consumi fino al 30%, nelle 4 ore di punta. Il 30% corrisponde, guarda caso… - iucunde_docet : RT @durezzadelviver: Gli olandesi mettono il price cap su gas ed energia elettrica per i propri cittadini, ma... all'olandese ??. Domani ne… - donyp00288476 : RT @durezzadelviver: Gli olandesi mettono il price cap su gas ed energia elettrica per i propri cittadini, ma... all'olandese ??. Domani ne… -

L'HuffPost

Tema caldissimo è anche quello del caro bollette: 'Fermo restando che ilal gas resta la cosa più efficace - prosegue Meloni - una cosa che si può far subito e che FdI ha fatto approvare in ...... seguita poi dall'Olanda: 'paradiso fiscale' e sede della borsa europea del gas), che continuano a professarsi contrari al cosiddetto '', oggi da Bruxelles giunge finalmente notizia che, ... Scordiamoci il price cap sul gas, ci sono due strade più facili e veloci (di E. Barucci) Nonostante l’evidente reticenza di alcuni Stati membri (Germania in primis, seguita poi dall’Olanda: ‘paradiso fiscale’ e sede della borsa europea del gas), che continuano a professarsi contrari al co ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...