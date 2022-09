Posticipato il bonus 200 euro per autonomi ma possibile doppio contributo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Il giorno 20 settembre era il più atteso per il200per. L’ADEPP, ossia l’associazione degli enti previdenziali privati italiani, aveva indicato inizialmente questo appuntamento come quello decisivo per l’invio delle domande per ila sostegno della crisi energetica. Il momento decisivo, tuttavia, è slittato almeno di qualche giorno per un motivo ben preciso. Perché c’è ancora ritardo Il motivo del ritardo della procedura di invio della domanda per l’aiuto finanziario è molto chiaro. Non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Interministeriale attuativo con riferimento all’articolo 33 del Decreto Legge 17/2022 n. 50 (Dl Aiuti). Il passaggio è fondamentale per l’avvio delle richieste ed è proprio per questo motivo che le partite IVA dovranno ancora attendere. ...