Picchia mamma e sorelle e ne minaccia una con una mannaia | “Ti uccido” Arrestato

(Di martedì 20 settembre 2022) Botte e minacce allae alle. Faceva vivere le donne nel terrore a causa delle continue vessazioni, arrivate finanche a minacce di morte nei confronti di una dellecontro la quale l’uomo, un 30enne di Cisterna di Latina, ha impugnato unada macellaio. Sulla base di questi fatti sono scattate le indagini del Commissariato di Polizia locale, coordinato dal Procuratore aggiunto Carlo Lasperanza. Attività investigative per le quali nella serata di ieri, lunedì 19 settembre 2022, gli agenti hanno dato esecuzione a un decreto di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Latina nei confronti del 30enne. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere Gli accertamenti sono stati accurati da parte dei poliziotti al fine di acquisire elementi probatori a carico dell’indagato circa le ...

Minaccia di morte ela madre per ottenere i soldi per la droga: una ragazza di 23enne arrestata dai carabinieri a Cremona. Arrestata una donna La mattina del 19 settembre 2022 i Carabinieri della Stazione di ...La situazione dentro le quattro mura di una casa bolognese era ormai diventata insopportabile. La violenza , di qualsiasi genere, era all'ordine del giorno e una donna pachistana di 35 anni,di tre bambini, ha deciso che così non poteva continuare, si è fatta forza e ha denunciato tutto. Il suo incubo peggiore era il marito, un 44enne connazionale che aveva preso di mira anche i ...Non si placano le violenze che un numero allarmante di minori è costretto a subire, spesso in silenzio, per mano dei genitori. L'ultimo ed eclatante caso è stato registrato a ...“ Mamma sono qui, mi hanno picchiato ”. E’ la voce di un ragazzino di 15 anni che, assieme ad altri suoi coetanei, ha vissuto una notte di violenza a due passi dal Santuario di Pompei. Aggrediti e pic ...