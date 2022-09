Petrolio: chiude in calo a New York a 84,45 dollari (Di martedì 20 settembre 2022) Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,49% a 84,45 dollari al barile. . 20 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Ilina New, dove le quotazioni perdono l'1,49% a 84,45al barile. . 20 settembre 2022

fisco24_info : Petrolio: chiude in calo a New York a 84,45 dollari: Quotazioni perdono l'1,49% - Banca_MPS : Ieri, i rendimenti sono tornati a salire sia in #Eurozona che negli #USA. Ritorna sopra la parità l’#EurUsd. Tra le… - CamunoNet : Petrolio: chiude in aumento a New York, a 85,62 al barile - padovesi58a : Petrolio: chiude in aumento a New York, a 85,62 al barile - Faido1Alessio : Petrolio: chiude in aumento a New York, a 85,62 al barile -