Nazionale, Raspadori: “C’è voglia di far bene, non siamo preoccupati” (Di martedì 20 settembre 2022) In vista delle prossime gare di Nations League, l’attaccante del Napoli e della Nazionale, Giacomo Raspadori, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Non siamo preoccupati, c’è voglia di far bene, mettersi in gioco ed esprimersi al meglio. Le prossime sono due gare importanti, dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi soprattutto dal punto di vista fisico. Ripartire da chi è qui da più tempo è la cosa giusta, occorre ritrovare l’entusiasmo, ed il lavoro è l’unica strada per fare qualcosa di grande. La mancata qualificazione al Mondiale? E’ un periodo difficile come lo sono stati i mesi precedenti ma c’è da reagire e da andare oltre, cercando di tornare a quell’entusiasmo e a quella voglia di fare bene che c’era in precedenza. Al Napoli mi ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) In vista delle prossime gare di Nations League, l’attaccante del Napoli e della, Giacomo, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Non, c’èdi far, mettersi in gioco ed esprimersi al meglio. Le prossime sono due gare importanti, dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi soprattutto dal punto di vista fisico. Ripartire da chi è qui da più tempo è la cosa giusta, occorre ritrovare l’entusiasmo, ed il lavoro è l’unica strada per fare qualcosa di grande. La mancata qualificazione al Mondiale? E’ un periodo difficile come lo sono stati i mesi precedenti ma c’è da reagire e da andare oltre, cercando di tornare a quell’entusiasmo e a quelladi fareche c’era in precedenza. Al Napoli mi ...

