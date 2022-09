glooit : Mondiali: Lewandowski indosserà fascia con colori dell'Ucraina leggi su Gloo - zazoomblog : Polonia Lewandowski ai Mondiali con la fascia dellUcraina: il dono di Sheva - #Polonia #Lewandowski #Mondiali - sportli26181512 : Lewandowski ai Mondiali con la fascia ucraina donata da Shevchenko: Un incontro tra grandissimi campioni, con una c… - STroisdorf : RT @nakasha7899: 20 Set Andriy Shevchenko mette la fascia da capitano con i colori dell’Ucraina intorno al braccio di Robert Lewandowski, l… - Yojmto : RT @nakasha7899: 20 Set Andriy Shevchenko mette la fascia da capitano con i colori dell’Ucraina intorno al braccio di Robert Lewandowski, l… -

L'Ucraina non si è qualificata per i Mondiali del 2022 in Qatar. Il capitano della Polonia Robert Lewandowski indosserà una fascia con la bandiera dell'Ucraina ai prossimi Mondiali in Qatar. Un gesto di solidarietà. Il capitano della selezione polacca Robert Lewandowski è stato simbolicamente presentato martedì con la fascia da capitano della squadra ucraina, assente dal Mondiale 2022, che indosserà in Qatar. Shevchenko ha consegnato una fascia con i colori dell'Ucraina a Robert Lewandowski, che ha da subito mostrato vicinanza alla comunità ucraina.