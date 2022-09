Juventus | Di Maria squalificato per due giornate Ecco quali gare salterà - Sport - Calcio - quotidiano net

Gazzetta_it : Juve, quante crepe: il tradimento di Di Maria, nessun leader, Allegri solo e confuso - DiMarzio : .@juventusfc: la squalifica per #DiMaria dopo l’espulsione contro il @ACMonza #SerieA - EnricoTurcato : La #Juventus continua nel suo atteggiamento negativo. Squadra sempre in difficoltà, nervosa, poco lucida. L’espuls… - ZonaBianconeri : RT @tuttomonza: Giudice Sportivo: Di Maria fuori per due turni causa il rosso a Monza #Monza #Juventus #DiMaria - tuttomonza : Giudice Sportivo: Di Maria fuori per due turni causa il rosso a Monza #Monza #Juventus #DiMaria -

La gomitata rifilata a Izzo costa due turni di stop al calciatore argentino, che non rientrerà in campo a livello di Serie A prima del 15 ...Due giornate di stop per Angel Di. L'attaccante della, espulso in occasione del match perso contro il Monza, salterà le sfide di campionato contro Bologna e Milan. Questa la motivazione del Giudice Sportivo: "Per avere, ...La gomitata rifilata a Izzo costa due turni di stop al calciatore argentino, che non rientrerà in campo a livello di Serie A prima del 15 ottobre ...Due giornate di stop per Angel Di Maria. L'attaccante della Juventus, espulso in occasione del match perso contro il Monza, salterà le sfide di campionato contro Bologna e ...