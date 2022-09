Inter, Gazzetta: “Gli errori di Udine sono stati mentali” (Di martedì 20 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Nella disfatta di Udine l’Inter ha davvero perso sia in campo che fuori non avendo mai la testa per andare avanti nella gara stessa. “In quello strano oscillare di Milan Skrinair come un pendolo da destra a sinistra c’è tutto lo sballottamento di questa Inter: a Udine è stata “shakerata” nelle posizioni fino a perdere i vecchi riferimenti. Se occupare diverse posizioni all’Interno dello stesso scacchiere è sempre un dato positivo, forse l’Inzaghi bis mescola un po’ troppo. Lo slovacco ha cambiato tutti i ruoli della difesa perché, contemporaneamente. Simone dalla panchina componeva e scomponeva l’Intero reparto come un puzzle”. Alla fine i terzetti arretrati usati in 90’ sono stati quattro, se non è ... Leggi su seriea24 (Di martedì 20 settembre 2022)- Nella disfatta dil’ha davvero perso sia in campo che fuori non avendo mai la testa per andare avanti nella gara stessa. “In quello strano oscillare di Milan Skrinair come un pendolo da destra a sinistra c’è tutto lo sballottamento di questa: aè stata “shakerata” nelle posizioni fino a perdere i vecchi riferimenti. Se occupare diverse posizioni all’no dello stesso scacchiere è sempre un dato positivo, forse l’Inzaghi bis mescola un po’ troppo. Lo slovacco ha cambiato tutti i ruoli della difesa perché, contemporaneamente. Simone dalla panchina componeva e scomponeva l’o reparto come un puzzle”. Alla fine i terzetti arretrati usati in 90’quattro, se non è ...

