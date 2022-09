Il castello valtellinese del Gaudì di Grosio

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 settembre 2022) 207 Scalini di meraviglia. Una scultura, un monumento o un’opera di land-art? Difficile definire cosa sia riuscito a fare – o meglio, cosa sta facendo da quarant’anni – Nicola Di Cesare a, in Alta Valtellina, tra cielo e montagna. Nicola arriva dall’Abruzzo (è nato a Pizzoferrato nel 1950) in questo piccolo paese di 4.000 abitanti negli Anni ‘70: dopo aver incontrato la moglie (originaria del posto) e dopo aver lavorato come cuoco e ferroviere anche in Svizzera, decide di costruirsi una nuova casa alle pendici della montagna, sulla Alpi Retiche. Nel 1981, a lavori ultimati, si trova di fronte all’inaspettato problema di gestire questa brulla e rocciosa montagna antistante la casa. Non soddisfatto delle proposte dell’impresa decide di pensarci lui stesso e costruisce il primo muro, che decora con un mosaico. Dotato di forte senso pratico e decorativo, del tutto ...