Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci: “Signorini si è adoperato con Pier Silvio Berlusconi per me” (Di martedì 20 settembre 2022) Giovanni Ciacci è uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello vip che ha preso il via lunedì 19 settembre. La notizia del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia aveva suscitato Grande clamore nelle scorse settimane perché accompagnata dalla rivelazione sulla sua sieropositività. Proprio per questo ci sono voluti mesi di lavoro, da parte del conduttore Alfonso Signorini, affinché Mediaset cambiasse il suo regolamento e permettesse a Ciacci di partecipare al reality di Canale 5: “Ho deciso di dirlo per tempo, per dare la possibilità agli altri concorrenti di decidere”, ha spiegato l’opinionista in un’intervista al Corriere della Sera riferendosi all’HIV. “Signorini me lo aveva già proposto lo scorso anno, ma sapevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022)è uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione delvip che ha preso il via lunedì 19 settembre. La notizia del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia aveva suscitatoclamore nelle scorse settimane perché accompagnata dalla rivelazione sulla sua sieropositività. Proprio per questo ci sono voluti mesi di lavoro, da parte del conduttore Alfonso, affinché Mediaset cambiasse il suo regolamento e permettesse adi partecipare al reality di Canale 5: “Ho deciso di dirlo per tempo, per dare la possibilità agli altri concorrenti di decidere”, ha spiegato l’opinionista in un’intervista al Corriere della Sera riferendosi all’HIV. “me lo aveva già proposto lo scorso anno, ma sapevo ...

