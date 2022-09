Gli hacker di Kiev prendono il controllo del sito del Gruppo Wagner: «Abbiamo tutti i vostri dati, la vendetta è inevitabile» (Di martedì 20 settembre 2022) «L’esercito informatico ucraino ha ottenuto tutti i dati personali dei mercenari del Gruppo Wagner hackerandone il sito web». È quanto comunicato su Telegram il ministro della Trasformazione digitale di Kiev, Mikhail Fedorov. Il ministro ucraino ha poi aggiunto: «Abbiamo tutti i dati personali dei mercenari! Ogni carnefice, assassino e stupratore dovrà affrontare una severa punizione. La vendetta è inevitabile!». Sul sito del Gruppo Wagner è infatti comparso un banner con un annuncio: «L’esercito informatico ucraino è qui. Ora siamo in possesso di tutti i dati presenti sul sito. ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) «L’esercito informatico ucraino ha ottenutopersonali dei mercenari delandone ilweb». È quanto comunicato su Telegram il ministro della Trasformazione digitale di, Mikhail Fedorov. Il ministro ucraino ha poi aggiunto: «personali dei mercenari! Ogni carnefice, assassino e stupratore dovrà affrontare una severa punizione. La!». Suldelè infatti comparso un banner con un annuncio: «L’esercito informatico ucraino è qui. Ora siamo in possesso dipresenti sul. ...

