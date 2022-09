Francesco Bagnaia, il Mondiale MotoGP non è un miraggio: l’indizio (Di martedì 20 settembre 2022) Una forza della natura o, più semplicemente, il centauro più performante ed in forma dell’ultimo periodo. Le grandi gare di Francesco Bagnaia in sella a Ducati hanno riaperto il Mondiale di MotoGP che, adesso, potrebbe avere tre tenori a giocarsi il titolo piloti del MotoMondiale 2022. Tutto demerito, ovviamente, del periodo di appannamento, ormai conclamato, del campione del mondo Fabio Quartararo: il corridore di Yamaha non riesce ad essere incisivo da diverse gare ed il suo nervosismo si palesa sessione dopo sessione. La caduta di Aragon, inoltre, lo ha estromessa dalla contesa immediatamente portando un pesante zero nella sua casella. Dietro il transalpino spingono forte: il ducatista di Borgo Panigale sente l’odore del sangue ed è pronto ad attaccare in via definitiva, forte dei soli dieci punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Una forza della natura o, più semplicemente, il centauro più performante ed in forma dell’ultimo periodo. Le grandi gare diin sella a Ducati hanno riaperto ildiche, adesso, potrebbe avere tre tenori a giocarsi il titolo piloti del Moto2022. Tutto demerito, ovviamente, del periodo di appannamento, ormai conclamato, del campione del mondo Fabio Quartararo: il corridore di Yamaha non riesce ad essere incisivo da diverse gare ed il suo nervosismo si palesa sessione dopo sessione. La caduta di Aragon, inoltre, lo ha estromessa dalla contesa immediatamente portando un pesante zero nella sua casella. Dietro il transalpino spingono forte: il ducatista di Borgo Panigale sente l’odore del sangue ed è pronto ad attaccare in via definitiva, forte dei soli dieci punti ...

