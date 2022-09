Decreto Aiuti bis è legge: da smart working a bollette, le novità (Di martedì 20 settembre 2022) Il Decreto approvato dal Cdm a inizio del mese scorso e andato in Gazzetta il 9 agosto destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rincari nei settori d ell'energia, del gas naturale e dei ... Leggi su finanza.repubblica (Di martedì 20 settembre 2022) Ilapprovato dal Cdm a inizio del mese scorso e andato in Gazzetta il 9 agosto destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rincari nei settori d ell'energia, del gas naturale e dei ...

Agenzia_Ansa : Via libera definitivo del Senato al decreto aiuti bis. Destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rinca… - fattoquotidiano : Il decreto Aiuti bis ora è legge: c’è il via libera definitivo del Senato con 178 voti favorevoli - M5S_Senato : Intervento al Senato del nostro Gabriele Lanzi sul decreto Aiuti bis. #20settembre - Antonio39148566 : RT @ultimenotizie: Il #governoDraghi ha stanziato solo 5 milioni per l’emergenza #Marche. Per la guerra in #Ucraina ben 700 milioni, attrav… - Mboss713 : RT @ultimenotizie: Il #governoDraghi ha stanziato solo 5 milioni per l’emergenza #Marche. Per la guerra in #Ucraina ben 700 milioni, attrav… -