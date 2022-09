Dai divieti del ddl Zan all’obbligo dello schwa: tutto quel che ci aspetta se vincesse il Pd (Di martedì 20 settembre 2022) È vero che gli esami non finiscono mai. A patto, però, che valga per tutti e non per uno solo, com’è stato finora nei confronti di Giorgia Meloni e dei suoi alleati. Già, e gli altri? Partiti, giornali e talk-show mainstream si sono mai chiesti, ad esempio, quale sarebbe il livello di libertà di ciascuno di noi qualora governassero, senza troppi disturbi, Letta e i suoi satelliti? La domanda, diceva Lubrano, sorge spontanea a leggere tra le pieghe di tanti atti targati Pd, a cominciare da quel ddl Zan, strombazzato in ogni dove come la quintessenza di tutti i diritti e invece insidiosissimo nella sua micidiale deriva liberticida? Se diventasse legge, pensate che potremmo manifestare la nostra contrarietà all’adozione di minori da parte di coppie omogenitoriali? Facciamo gli esami di democrazia alla sinistra Certo, purché non si sappia in giro. Potremmo sussurrarlo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) È vero che gli esami non finiscono mai. A patto, però, che valga per tutti e non per uno solo, com’è stato finora nei confronti di Giorgia Meloni e dei suoi alleati. Già, e gli altri? Partiti, giornali e talk-show mainstream si sono mai chiesti, ad esempio, quale sarebbe il livello di libertà di ciascuno di noi qualora governassero, senza troppi disturbi, Letta e i suoi satelliti? La domanda, diceva Lubrano, sorge spontanea a leggere tra le pieghe di tanti atti targati Pd, a cominciare daddl Zan, strombazzato in ogni dove come la quintessenza di tutti i diritti e invece insidiosissimo nella sua micidiale deriva liberticida? Se diventasse legge, pensate che potremmo manifestare la nostra contrarietà all’adozione di minori da parte di coppie omogenitoriali? Facciamo gli esami di democrazia alla sinistra Certo, purché non si sappia in giro. Potremmo sussurrarlo ...

