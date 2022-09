Cagliari, grave lutto per tecnico Liverani: morta la moglie (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – lutto per il tecnico del Cagliari Fabio Liverani: morta la moglie Federica. L’ex centrocampista di Viterbese, Perugia, Lazio e Fiorentina e anche della Nazionale, aveva conosciuto la donna da giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il matrimonio e due figli, Mattia e Lucrezia. “Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù”. Così il Cagliari calcio su Twitter. “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la ... Leggi su funweek (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) –per ildelFabiolaFederica. L’ex centrocampista di Viterbese, Perugia, Lazio e Fiorentina e anche della Nazionale, aveva conosciuto la donna da giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il matrimonio e due figli, Mattia e Lucrezia. “IlCalcio si unisce al dolore di misterper la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù”. Così ilcalcio su Twitter. “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabioper la perdita prematura della carae abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la ...

GiacomoManc19 : Grave lutto in famiglia dell’allenatore del Cagliari Fabio Liverani: oggi è morta prematuramente sua moglie Federic… - ledicoladelsud : Cagliari, grave lutto per tecnico Liverani: morta la moglie - Fprime86 : RT @tuttosport: Grave lutto per #Liverani, è morta la moglie Federica: il cordoglio del #Cagliari ?? - telodogratis : Cagliari, grave lutto per tecnico Liverani: morta la moglie - italiaserait : Cagliari, grave lutto per tecnico Liverani: morta la moglie -