Bonus trasporti va a ruba: quasi 1 milione di domande (Di martedì 20 settembre 2022) Il Bonus trasporti va a gonfie vele: tantissime le domande presentate nelle prime due settimane di erogazione del contributo, che consente ai privati un rimborso fino al 100% delle spese per abbonamenti bus o ferroviari. Un incentivo che è stato già "rifinanziato" con nil decreto Aiuti Ter senza aver prima esaurito la tranche iniziale di risorse. Boom di domande in due settimane A sole due settimane dal lancio del Bonus trasporti sono circa 728mila i voucher emessi. Un importante risultato finora raggiunto dalla misura che si propone di sostenere le famiglie – studenti, pendolari e pensionati – per compensare il rincaro dei costi energetici. Questi numeri – spiega il Ministero – sono stati resi possibili anche grazie all'infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia ...

