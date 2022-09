Arbitri, Rizzoli difende il Var: “Pochissimi errori da quando è stato introdotto” (Di martedì 20 settembre 2022) “Prima dell’introduzione del supporto VAR, in una partita gli errori arbitrali erano all’incirca pari al sei per cento delle decisioni. Da quando esiste l’assistenza tecnologica, la percentuale si è ridotta all’uno-due per cento. La differenza è evidente”. Lo ha detto il responsabile degli Arbitri sudamericani, Nicola Rizzoli, nonché ex designatore in Italia, al Quotidiano Sportivo parlando dell’introduzione del Var: “Poi certo, comprendo che il tifoso vittima di uno sbaglio nonostante il VAR sia arrabbiato… “. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) “Prima dell’introduzione del supporto VAR, in una partita gliarbitrali erano all’incirca pari al sei per cento delle decisioni. Daesiste l’assistenza tecnologica, la percentuale si è ridotta all’uno-due per cento. La differenza è evidente”. Lo ha detto il responsabile deglisudamericani, Nicola, nonché ex designatore in Italia, al Quotidiano Sportivo parlando dell’introduzione del Var: “Poi certo, comprendo che il tifoso vittima di uno sbaglio nonostante il VAR sia arrabbiato… “. SportFace.

