Apple aumenta i costi di applicazioni e acquisti in app anche in Italia

«Già dal 5 ottobre 2022, i prezzi delle app e degli acquisti in-app (esclusi gli abbonamenti con rinnovo automatico) sull'App Store aumenteranno in Cile, Egitto, Giappone, Malesia, Pakistan, Polonia, Corea del Sud, Svezia, Vietnam e tutti i territori che utilizzano la valuta euro. In Vietnam, questi aumenti riflettono anche le nuove normative per Apple per la riscossione e il versamento delle tasse applicabili, rispettivamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'imposta sul reddito delle società (CIT) al 5%». È questo il messaggio che gli sviluppatori di applicazioni compatibili con l'Apple Store si sono visti recapitare direttamente da Cupertino. L'Apple, infatti, aumenta i costi delle applicazioni e degli acquisti in app anche in Italia

