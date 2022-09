Alluvione Marche, dalla Regione nessun allerta ai Comuni (Di martedì 20 settembre 2022) “Dal punto di vista della dinamica degli eventi quello che si riscontra in questo momento è che non c’è stato un allerta da parte della Regione Marche nei confronti dei Comuni”. È quanto ha detto la procuratrice di Ancona, Monica Garulli, parlando dell’inchiesta aperta dopo l’Alluvione che ha colpito le Marche causando la morte di 10 persone. Alluvione Marche, la Procura di Ancona indaga ipotizzando i reati di omicidio colposo e inondazione colposa I pm di Ancona ipotizzano l’omicidio colposo e inondazione colposa, anche se al momento non risultano ancora indagati. E sono ancora senza esito, nel Senigalliese, le ricerche per i due dispersi che ancora mancano all’appello, dopo l’ondata di maltempo della notte tra il 15 e il 16 settembre: Mattia, 8 anni, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 settembre 2022) “Dal punto di vista della dinamica degli eventi quello che si riscontra in questo momento è che non c’è stato unda parte dellanei confronti dei”. È quanto ha detto la procuratrice di Ancona, Monica Garulli, parlando dell’inchiesta aperta dopo l’che ha colpito lecausando la morte di 10 persone., la Procura di Ancona indaga ipotizzando i reati di omicidio colposo e inondazione colposa I pm di Ancona ipotizzano l’omicidio colposo e inondazione colposa, anche se al momento non risultano ancora indagati. E sono ancora senza esito, nel Senigalliese, le ricerche per i due dispersi che ancora mancano all’appello, dopo l’ondata di maltempo della notte tra il 15 e il 16 settembre: Mattia, 8 anni, ...

LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - DavidPuente : Sfruttare la tragedia dell'alluvione nelle Marche per fare propaganda, basandosi sulla bufala delle scie chimiche,… - repubblica : Alluvione Marche, nelle ore del disastro il governatore Acquaroli era con Crosetto a una cena elettorale - CiroFire : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Marche, nuova giornata di lavoro per i 390 #vigilidelfuoco presenti in regione per prestare soccorso alla po… - Sweenytapi : RT @Leonard6031: - Alluvione Marche. - Caro bollette. - Imprese che falliscono. - Sanitari ancora sospesi perché sprovvisti di greenpass (a… -