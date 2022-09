Adam Levine ha tradito Behati Prinsloo? Una modella pubblica i messaggi che le mandava il cantante (Di martedì 20 settembre 2022) A pochi giorni dalla notizia del terzo fiocco in casa (almeno stando a People), Adam Levine è stato risucchiato nella morsa del gossip. Attraverso un video pubblicato su Tik Tok, infatti, l’influencer Sumner Stroh lo ha accusato di aver avuto una relazione con lei, nonostante fosse sposato con Behati Prinsloo. E non è tutto. La modella ha raccontato che il frontman dei Maroon Five l’avrebbe contattata, terminato il flirt, per chiederle di poter chiamare il figlio in arrivo con il suo nome. Una beffa, insomma. “Avevo una relazione con un uomo sposato con una modella di Victoria’s Secret. A quel tempo, ero giovane, ero ingenua e, voglio dire, francamente, mi sento di essere stata sfruttata”, ha spiegato Stroh nella clip, rivelando di aver frequentato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) A pochi giorni dalla notizia del terzo fiocco in casa (almeno stando a People),è stato risucchiato nella morsa del gossip. Attraverso un videoto su Tik Tok, infatti, l’influencer Sumner Stroh lo ha accusato di aver avuto una relazione con lei, nonostante fosse sposato con. E non è tutto. Laha raccontato che il frontman dei Maroon Five l’avrebbe contattata, terminato il flirt, per chiederle di poter chiamare il figlio in arrivo con il suo nome. Una beffa, insomma. “Avevo una relazione con un uomo sposato con unadi Victoria’s Secret. A quel tempo, ero giovane, ero ingenua e, voglio dire, francamente, mi sento di essere stata sfruttata”, ha spiegato Stroh nella clip, rivelando di aver frequentato il ...

