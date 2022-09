A Civitavecchia la prima edizione di “Spiaggia e fondali marini puliti” (Di martedì 20 settembre 2022) Civitavecchia – Il giorno 18 settembre si è svolta la 1^ edizione della manifestazione “Spiaggia e fondali marini puliti”, organizzata dall’Associazione Fare Verde Civitavecchia e dal Centro Sub Nadir Roma, con il patrocinio della città di Civitavecchia. L’attività di raccolta subacquea è stata effettuata dagli operatori del CS Nadir, del Reparto Roma ASD e della FISA Federazione Italiana Sport Acquatici – Roma, ha permesso di rimuovere dai fondali della zona del pirgo e del molo antistante piazza Betlemme rifiuti di vario genere, formati principalmente da plastica, tessuti, vetro, scarpe, materiali ferrosi ed anche di una tessera sanitaria. Soddisfatto il responsabile delle attività subacquee del CS Nadir, Alfredo Borborini, il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022)– Il giorno 18 settembre si è svolta la 1^della manifestazione “”, organizzata dall’Associazione Fare Verdee dal Centro Sub Nadir Roma, con il patrocinio della città di. L’attività di raccolta subacquea è stata effettuata dagli operatori del CS Nadir, del Reparto Roma ASD e della FISA Federazione Italiana Sport Acquatici – Roma, ha permesso di rimuovere daidella zona del pirgo e del molo antistante piazza Betlemme rifiuti di vario genere, formati principalmente da plastica, tessuti, vetro, scarpe, materiali ferrosi ed anche di una tessera sanitaria. Soddisfatto il responsabile delle attività subacquee del CS Nadir, Alfredo Borborini, il ...

