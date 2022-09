A che ora inizia Stasera c’è Cattelan su Rai 2: l’orario di messa in onda del late show (Di martedì 20 settembre 2022) A che ora inizia Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Appuntamento su Rai 2 ogni martedì, mercoledì e giovedì dal 20 settembre 2022 in seconda serata dalle 23-23.30, dopo la fine del programma di prima serata. Un late show sul modello americano che riprende le fila di E poi c’è Cattelan, andato in onda per anni su Sky, e che porta un genere nuovo sulla tv pubblica. La durata della trasmissione è di circa un’ora. In tutto sono previste tre puntate settimanali, per un totale di sei settimane. La prima tranche della trasmissione avrà quindi una durata di 18 puntate. Stasera c’è Cattelan su Rai 2 tornerà poi a gennaio per 10 settimane. Al centro interviste con ospiti famosi, momenti di spensieratezza, giochi e ironia. Non ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022) A che orac’èsu Rai 2? Appuntamento su Rai 2 ogni martedì, mercoledì e giovedì dal 20 settembre 2022 in secserata dalle 23-23.30, dopo la fine del programma di prima serata. Unsul modello americano che riprende le fila di E poi c’è, andato inper anni su Sky, e che porta un genere nuovo sulla tv pubblica. La durata della trasmissione è di circa un’ora. In tutto sono previste tre puntate settimanali, per un totale di sei settimane. La prima tranche della trasmissione avrà quindi una durata di 18 puntate.c’èsu Rai 2 tornerà poi a gennaio per 10 settimane. Al centro interviste con ospiti famosi, momenti di spensieratezza, giochi e ironia. Non ...

