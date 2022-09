Ucraina, Podolyak: «Ora è l’esercito il nostro negoziatore. Aspettiamo il Papa, non vada a Mosca» (Di lunedì 19 settembre 2022) Il consigliere di Zelensky: torneremo in Crimea, stiamo facendo la guerra per amore di libertà. Importante che l’Italia abbia interrotto un errato modo di intendere i rapporti con il Cremlino Leggi su corriere (Di lunedì 19 settembre 2022) Il consigliere di Zelensky: torneremo in Crimea, stiamo facendo la guerra per amore di libertà. Importante che l’Italia abbia interrotto un errato modo di intendere i rapporti con il Cremlino

bizcommunityit : Ucraina, Podolyak: «Ora è l’esercito il nostro negoziatore. Aspettiamo il Papa, non vada a Mosca» - liberobatt : Parla Podolyak, l’uomo ombra della resistenza ucraina: «L’unico negoziatore possibile è il nostro esercito. I parti… - Luxgraph : Ucraina, Podolyak: «Ora è l’esercito il nostro negoziatore. Aspettiamo il Papa, non vada a Mosca» #corriere #news… - Corriere : Podolyak, consigliere di Zelensky: «Ora negoziamo con le armi. Il Papa non vada a Mosca» - giovanna30573 : RT @ProgettoLepanto: ??Mykhailo Podolyak ha dichiarato che missili a lungo raggio e veicoli corazzati della NATO all'#Ucraina potrebbero acc… -