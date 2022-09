Tenimmoce accussì

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) Teniamoci così, con anima e cuore. Questo frame è la foto perfetta di questa squadra, rifondata in un’estate bollente, tra Dimaro, Castel di Sangro e tentati dirottamenti sulla A16. Se si vince per due anni di seguito in casa del Milan, di questo Milan, non si possono nascondere le aspirazioni ma neanche la bravura di un tecnico capace di mantenere l’identità a prescindere dai singoli, quelli che vanno e quelli che vengono. Napoli’s players celebrate after opening the scoring during the Italian Serie A football match between AC Milan and Napoli on September 18, 2022 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Vero anche che non è stato straordinario l’inserimento di Zerbin, in vistosa difficoltà su Theo, rischiando di pagare caro l’infortunio di Politano. Ma questa squadra sembra avere più vite di quella ...