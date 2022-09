Takeda Italia | 10 anni di impegno contro il cancro

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) –, in occasione del decennale della costituzione della divisione di oncologia nel nostro paese, conferma il suonell’area dell’oncologia e dell’oncoematologia, per essere vicino ai pazienti con tumore. Lo si legge in una nota diffusa dall’azienda farmaceutica. “Soddisfare le esigenze uniche dei pazienti è ciò che guida la ricerca e il nostro lavoro quotidiano con la comunità oncologica – dichiara Anna Maria Bencini, Oncology Country Head,– il nostroprimario è rivolto alle terapie innovative in grado di trasformare la vita delle persone, cercando di liberare il potenziale dell’innovazione. Ma c’è di più. Vogliamo contribuire a curare ilandando oltre la terapia, con iniziative che supportino pazienti e ...

Roma, 19 set. - Takeda Italia, in occasione del decennale della costituzione della divisione di oncologia nel nostro paese, conferma il suo impegno nell'area dell'oncologia e dell'oncoematologia, per essere vicino ai ...