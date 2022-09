Spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 226,6 punti (Di lunedì 19 settembre 2022) apre in lieve rialzo a 226,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che venerdì scorso aveva chiuso a quota 226 punti. Invariato al 4,017% il rendimento annuo dei titoli italiani. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022)ina 226,6il differenziale tra Btp edecennali tedeschi, che venerdì scorso aveva chiuso a quota 226. Invariato al 4,017% il rendimento annuo dei titoli italiani. . ...

