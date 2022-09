Salta la puntata di Amici del 19 settembre: ecco quando andrà in onda (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi, lunedì 19 settembre, sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Amici 22. La messa in onda del talent show di Canale 5, però, slitterà a causa dei funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Per consentire la messa in onda di questo evento straordinario, molte emittenti televisive si sono trovate ad apportare degli stravolgimenti ai palinsesti. Vediamo, dunque, quando tornerà in onda Amici. Perché Salta la puntata di Amici 22 e le altre modifiche ai palinsesti Mediaset La prima puntata di Amici 22 è stata cancellata dai palinsesti. Oggi, a partire dalle ore 16:09, fino alle 16:39, sarebbe dovuto andare in onda il ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi, lunedì 19, sarebbe dovuta andare inla primadi22. La messa indel talent show di Canale 5, però, slitterà a causa dei funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Per consentire la messa indi questo evento straordinario, molte emittenti televisive si sono trovate ad apportare degli stravolgimenti ai palinsesti. Vediamo, dunque,tornerà in. Perchéladi22 e le altre modifiche ai palinsesti Mediaset La primadi22 è stata cancellata dai palinsesti. Oggi, a partire dalle ore 16:09, fino alle 16:39, sarebbe dovuto andare inil ...

