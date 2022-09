Roma, Karsdorp si è operato oggi: out per più di un mese (Di lunedì 19 settembre 2022) Karsdorp si è operato oggi per via della lesione al menisco. Operazione riuscita, ma per rivederlo in campo servirà più di un mese Rick Karsdorp si è operato oggi a St. Moritz in Svizzera a causa di una lesione al menisco. L’intervento all’esterno della Roma è andato bene. I tempi di recupero dall’operazione lasceranno fuori il calciatore per un periodo di circa 5 o 6 settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022)si èper via della lesione al menisco. Operazione riuscita, ma per rivederlo in campo servirà più di unRicksi èa St. Moritz in Svizzera a causa di una lesione al menisco. L’intervento all’esterno dellaè andato bene. I tempi di recupero dall’operazione lasceranno fuori il calciatore per un periodo di circa 5 o 6 settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

