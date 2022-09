Napoli, ag. Di Lorenzo: «É un grande capitano, sono orgoglioso» (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole dell’agente di Di Lorenzo: «Non esprimo più parole su di lui, sono anni che fa vedere il giocatore e la persona che è» Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole sul capitano del Napoli. «Di Lorenzo è un grande capitano perché è molto apprezzato come persona. Non esprimo più parole su di lui, sono anni che fa vedere il giocatore e la persona che è. È motivo di grande soddisfazione e orgoglio. È arrivato a livelli altissimi, in Nazionale, da capitano del Napoli. È davvero motivo d’orgoglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Le parole dell’agente di Di: «Non esprimo più parole su di lui,anni che fa vedere il giocatore e la persona che è» Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole suldel. «Diè unperché è molto apprezzato come persona. Non esprimo più parole su di lui,anni che fa vedere il giocatore e la persona che è. È motivo disoddisfazione e orgoglio. È arrivato a livelli altissimi, in Nazionale, dadel. È davvero motivo d’orgoglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

