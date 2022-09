Mondiali di Canottaggio, l’Italia in finale e semifinale con 12 barche (Di lunedì 19 settembre 2022) Racice – Ai Mondiali Assoluti di Canottaggio a Racice (Rep. Ceca), l’Italia chiude il secondo giorno di qualifiche ottenendo il pass per altre cinque semifinali – quattro di coppia e due senza maschili, due senza, quattro senza e quattro di coppia femminili – e per i quarti di finale del singolo maschile. Ad oggi, quindi, la flotta azzurra prosegue l’avventura iridata con 6 barche già in finale diretta, 6 in semifinale, 4 ai quarti di finale, 4 ai recuperi e 2 (singolo PR1 e otto maschili) ancora in attesa del debutto nei turni di qualificazione previsti per domani. Per quanto concerne le gare di oggi, sulla Labe Arena, vince la propria batteria il quattro di coppia maschile campione d’Europa in carica, con Nicolò Carucci (SC Gavirate), Andrea Panizza ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 19 settembre 2022) Racice – AiAssoluti dia Racice (Rep. Ceca),chiude il secondo giorno di qualifiche ottenendo il pass per altre cinque semifinali – quattro di coppia e due senza maschili, due senza, quattro senza e quattro di coppia femminili – e per i quarti didel singolo maschile. Ad oggi, quindi, la flotta azzurra prosegue l’avventura iridata con 6già indiretta, 6 in semi, 4 ai quarti di, 4 ai recuperi e 2 (singolo PR1 e otto maschili) ancora in attesa del debutto nei turni di qualificazione previsti per domani. Per quanto concerne le gare di oggi, sulla Labe Arena, vince la propria batteria il quattro di coppia maschile campione d’Europa in carica, con Nicolò Carucci (SC Gavirate), Andrea Panizza ...

