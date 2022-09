Milano: 'la Scala in città', 5 giorni di spettacoli con musica e danza nei quartieri (Di lunedì 19 settembre 2022) Milano, 19 set.(Adnkronos) - Cinque giorni di spettacoli, tra musica e danza, nei quartieri milanesi. E' il programma di 'La Scala in città', una iniziativa realizzata in collaborazione con Filarmonica della Scala e Accademia teatro alla Scala nell'ambito del progetto 'Milano è Viva' promosso dal Comune di Milano. Dal 27 settembre al 1 ottobre, i cittadini avranno l'opportunità di assistere a 22 spettacoli in 18 differenti sedi diffuse nei nove Municipi, frutto di una collaborazione tra l'Accademia scaligera, il centro Pime, l'associazione Song, la cooperativa B-Cam e lo Spirit de Milan. E nel weekend di venerdì 30 e sabato 1, i cittadini e le cittadine dei diversi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022), 19 set.(Adnkronos) - Cinquedi, tra, neimilanesi. E' il programma di 'Lain', una iniziativa realizzata in collaborazione con Filarmonica dellae Accademia teatro allanell'ambito del progetto 'è Viva' promosso dal Comune di. Dal 27 settembre al 1 ottobre, i cittadini avranno l'opportunità di assistere a 22in 18 differenti sedi diffuse nei nove Municipi, frutto di una collaborazione tra l'Accademia scaligera, il centro Pime, l'associazione Song, la cooperativa B-Cam e lo Spirit de Milan. E nel weekend di venerdì 30 e sabato 1, i cittadini e le cittadine dei diversi ...

