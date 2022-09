Marcolin: ''Il Napoli non si può più nascondere, lotta per lo Scudetto'' (Di lunedì 19 settembre 2022) Marcolin: "Non si può fare a meno di Kvara, il Napoli lotta per lo Scudetto" Dario Marcolin, commentatore Dazn, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre". Queste le sue parole: "Il Napoli non si può più nascondere: lotta per lo Scudetto. Il cambio generazionale tra chi aveva fatto la storia e questa squadra più giovane ha funzionato. -afferma Marcolin - Quella di ieri io la definirei una precoce sfida Scudetto in cui gli azzurri hanno dimostrato di avere più frecce al loro arco. Inizialmente il Napoli ha iniziato faticando contro un Milan molto verticale. Meret ha tenuto a galla i suoi, poi ci ha pensato il Kvaratskhelia, imprevedibile ed ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 19 settembre 2022): "Non si può fare a meno di Kvara, ilper lo" Dario, commentatore Dazn, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-ForzaSempre". Queste le sue parole: "Ilnon si può piùper lo. Il cambio generazionale tra chi aveva fatto la storia e questa squadra più giovane ha funzionato. -afferma- Quella di ieri io la definirei una precoce sfidain cui gli azzurri hanno dimostrato di avere più frecce al loro arco. Inizialmente ilha iniziato faticando contro un Milan molto verticale. Meret ha tenuto a galla i suoi, poi ci ha pensato il Kvaratskhelia, imprevedibile ed ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Marcolin: 'Non si può fare a meno di Kvara, il Napoli lotta per lo scudetto' - ilnapolionline : Marcolin: 'Il Napoli non si può più nascondere: lotta per lo Scudetto' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Marcolin: 'Non si può fare a meno di Kvara, il Napoli lotta per lo scudetto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Marcolin: 'Non si può fare a meno di Kvara, il Napoli lotta per lo scudetto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Marcolin: 'Non si può fare a meno di Kvara, il Napoli lotta per lo scudetto' -