Marche | ponte romano indistruttibile | vecchio 2000 anni | resiste all’alluvione

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Nell'alluvione che ha colpito la regione alcuni giorni fa, un ponte romano di circa 2mila anni fa, che ha preso l'ondata distruttiva. Ma non è stato sufficiente ad abbattere la struttura, che è rimasta in piedi.

La piena che ha seminato devastazione nella zona di Cantiano, nelle Marche, si è poi diretta verso valle e ha trovato lungo il suo percorso il ponte romano realizzato 2.000 anni fa all'altezza della frazione di Pontedazzo. La struttura è danneggiata, ma il ponte ha resistito. L'alluvione che ha seminato devastazione nelle Marche, non ha distrutto il ponte romano, realizzato duemila anni fa nella zona di Cantiano (Ancona), in località Pontericcioli, sulla via Flaminia. La struttura è stata danneggiata, ma il ponte ha resistito.