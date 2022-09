Mancini: «Di bravi ne ho lasciati a casa diversi, ho pensato fosse giusto così per solo due partite» (Di lunedì 19 settembre 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa presentando le gare di Nations League di venerdì e lunedì prossimi. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Mancini ha spiegato i criteri seguiti per le convocazioni. “Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perché sono due partite, non volevo chiamarne tantissimi. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le stanno giocando”. Sui tanti attaccanti stranieri in Serie A: “Sicuramente è anomalo, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa presentando le gare di Nations League di venerdì e lunedì prossimi. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.ha spiegato i criteri seguiti per le convocazioni. “Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a. Gli altri li hoperché sono due, non volevo chiamarne tantissimi. Dine sono rimasti a, ma hovisto che tante gare le stanno giocando”. Sui tanti attaccanti stranieri in Serie A: “Sicuramente è anomalo, ...

