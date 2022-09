Maltempo Ravenna | vento spezza l' ormeggio di una nave da crociera | recuperata dopo 4 ore

(Di lunedì 19 settembre 2022) Unadabattente bandiera norvegese, la 'Viking Sea' con a bordo 870 passeggeri e circa 200 membri di equipaggio è stata protagonista di una disavventura, a causa del forte, che poteva avere conseguenze più gravi. L'imbarcazione di 228 metri di lunghezza ha rotto i cavi diintraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso, evitando così di finire contro la scogliera antistante il Molo Guardiano dello scalo romagnolo. Le operazioni di recupero sono durate oltre 4 ore. Per mantenere in assetto l'imbarcazione, sono stati impiegati 5 rimorchiatori. La dinamica dell’incidente Attorno alle 8 di questa mattina risultava regolarmente ormeggiata al Terminal Crociere del porto, prima di essere investita dalle forti raffiche di bora, di intensità assolutamente straordinaria fino a 160 km ...

Cinque i rimorchiatori nelle operazioni di recupero della nave da crociera. La Viking Sea ha rotto i cavi di ormeggio appoggiandosi sul fondale per non andare a sbattere contro le banchine. Danni per ...Una nave da crociera battente bandiera norvegese, la 'Viking Sea' nel porto di Ravenna, con a bordo 870 passeggeri e circa 200 membri di equipaggio è stata protagonista ieri mattina, intorno alle 9.1 ...