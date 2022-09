L'editoriale del Direttore: FIA, una svolta epocale (Di lunedì 19 settembre 2022) La FIA è un cantiere aperto. Le ruspe della trasformazione sono in azione per tracciare un solco profondo dentro al quale edificare un futuro che segni una chiara linea di demarcazione con il passato. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 19 settembre 2022) La FIA è un cantiere aperto. Le ruspe della trasformazione sono in azione per tracciare un solco profondo dentro al quale edificare un futuro che segni una chiara linea di demarcazione con il passato. ...

BelpietroTweet : Luigi Di Maio vola, ma solo in trattoria. Un video circolato nei giorni scorsi lo mostra sorretto dai camerieri di… - ricpuglisi : Egregi signori Elkann, vi rendete conto di che cosa scrivono su @repubblica a proposito del rischio per… - davcarretta : Editoriale del Washington Post: la vittoria della coalizione di centrodestra sarebbe un regalo a Putin. - SportdelSud : ???? La partita del Meazza era per il #NapoliMilan un crocevia importante: è stato il “Gruppo” a farci vivere una se… - GiorgiaPremier : RT @BelpietroTweet: Luigi Di Maio vola, ma solo in trattoria. Un video circolato nei giorni scorsi lo mostra sorretto dai camerieri di un r… -

L'editoriale del direttore / Questa foto Il Mattino di Padova Letture Fainiane: presentazione del primo numero della collana Una storia di brigantaggio. Il rapimento e l’uccisione del conte Claudio Faina è il titolo del primo numero di ... Michele Mazzarano a Lizzano, cosa “nasconde” il PD L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli a ... Una storia di brigantaggio. Il rapimento e l’uccisione del conte Claudio Faina è il titolo del primo numero di ...L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli a ...