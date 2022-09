Land Rover Defender - La vecchia gloria torna in vendita, ma in soli 16 esemplari (Di lunedì 19 settembre 2022) torna in commercio la classica Defender 110 in 16 esemplari nuovi di zecca, destinati a pochi facoltosi automobilisti. Se state pensando a una continuation series della passata generazione, vi sbagliate: queste vetture sono state tutte assemblate dalla Land Rover nel 2016, poco prima dello storico stop alla produzione della fuoristrada, oggi rimpiazzata dalla sua reinterpretazione moderna. Conservate fino a oggi. Le Defender sono vendute dalla britannica Twisted Automotive, un'azienda dello Yorkshire specializzata da oltre 20 anni nella reingegnerizzazione della celebre 4x4, che definisce quest'operazione un barn find, cioè un ritrovamento da fienile. In realtà, non c'è stato alcun ritrovamento: le 16 fuoristrada, provenienti da uno stock di ben 200 esemplari ordinato ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 settembre 2022)in commercio la classica110 in 16nuovi di zecca, destinati a pochi facoltosi automobilisti. Se state pensando a una continuation series della passata generazione, vi sbagliate: queste vetture sono state tutte assemblate dallanel 2016, poco prima dello storico stop alla produzione della fuoristrada, oggi rimpiazzata dalla sua reinterpretazione moderna. Conservate fino a oggi. Lesono vendute dalla britannica Twisted Automotive, un'azienda dello Yorkshire specializzata da oltre 20 anni nella reingegnerizzazione della celebre 4x4, che definisce quest'operazione un barn find, cioè un ritrovamento da fienile. In realtà, non c'è stato alcun ritrovamento: le 16 fuoristrada, provenienti da uno stock di ben 200ordinato ...

MassimoFilippe4 : @MediasetTgcom24 IO LI USEREI X RIPRENDERMI LAND ROVER E JAGUAR - Gazzetta_it : Land Rover Defender: un’edizione speciale per celebrare i 75 anni del mito - annarita_cardia : @kardiff69 Si ma Land rover non l'ha cancellato. Dove ha il vestito Gucci è x Atasay, non c'è tag di Defender - inlovewithkerem : scaduto il contratto con Land Rover ?? - LadyK70347432 : Una cosa che non capirò mai di Hande è perché deve archiviate dei post o cambiare le frasi che ha scritto in alcuni… -