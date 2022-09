Ladri di mortadella

(Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Sono dieci gli operai della Agricola Tre Valli di Correggio, nel Reggiano, finiti nel mirino dopo il 'caso' scoppiato alcuni giorni fa. Alcuni lavoratori avevano ricevuto lettere di richiamo per aver prelevato dalla produzione e poi mangiato, a loro dire, alcune fette di scarto di. Tesi che invece pare scontrarsi con quanto è emerso nelle ore successive: erano intere confezioni di salumi a essere aperte e consumate senza autorizzazione. "L'azienda - spiegano Flai-Cgil e Fai Cisl - ha chiarito fin da subito che le indagini e le procedure disciplinari conseguenti si sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti". Secondo l'Agricola Tre Valli, controlli anche con l'ausilio di videocamere si erano resi necessari "a fronte delle continue segnalazioni di ammanchi di denaro e beni personali dagli armadietti degli ...

La Stampa

Alcuni lavoratori avevano ricevuto lettere di richiamo per aver prelevato dalla produzione e poi mangiato, a loro dire, alcune fette di scarto di. Tesi che invece pare scontrarsi con ...... finito il lavoro, hanno preso dal frigoe banane e pasteggiato comodamente seduti sul ... Ma dopo lo spuntino ihanno continuato passando alla villetta accanto della sorella del ... Scarti di mortadella per pranzo, l’azienda del Reggiano sospende due lavoratori: “Avevamo fame” Sospesi per aver mangiato due fette di mortadella sul luogo di lavoro. E’ quanto riferiscono alcuni dipendenti dello stabilimento di Correggio, nel Reggiano, dell’azienda socio cooperativa agricola Tr ...