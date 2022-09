Il vaiolo delle scimmie arriva in Cina, il capo epidemiologo: “Non toccate gli stranieri” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il vaiolo delle scimmie arriva in Cina: “Non toccate gli stranieri” “Non toccate gli stranieri”: è la raccomandazione che Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha rivolto ai cittadini dopo che in Cina è stato registrato il primo caso di vaiolo delle scimmie. “Per prevenire una possibile infezione da vaiolo delle scimmie si raccomanda di non avere un contatto diretto pelle a pelle con gli stranieri” ha scritto Zunyou su Weibo, il Twitter cinese. Il post dell’epidemiologo, accusato di ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilin: “Nongli” “Nongli”: è la raccomandazione che Wu Zunyou,del Centro per il controllo e la prevenzionemalattie, ha rivolto ai cittadini dopo che inè stato registrato il primo caso di. “Per prevenire una possibile infezione dasi raccomanda di non avere un contatto diretto pelle a pelle con gli” ha scritto Zunyou su Weibo, il Twitter cinese. Il post dell’, accusato di ...

