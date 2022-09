Il potente tifone Nanmadol sta provocando danni e disagi nel sud-ovest del Giappone: una persona è morta (Di lunedì 19 settembre 2022) Da domenica i forti venti e le intense piogge portate dal tifone Nanmadol, una potente tempesta tropicale, stanno provocando danni e disagi nell’area dell’isola di Kyushu, nel sud-ovest del Giappone. Lunedì mattina un uomo è stato trovato morto nella sua Leggi su ilpost (Di lunedì 19 settembre 2022) Da domenica i forti venti e le intense piogge portate dal, unatempesta tropicale, stannonell’area dell’isola di Kyushu, nel sud-del. Lunedì mattina un uomo è stato trovato morto nella sua

FatimaCurzio : RT @ilpost: Il potente tifone Nanmadol sta provocando danni e disagi nel sud-ovest del Giappone: una persona è morta - ilpost : Il potente tifone Nanmadol sta provocando danni e disagi nel sud-ovest del Giappone: una persona è morta - augusto_amato : Alaska, la tempesta più potente degli ultimi 50 anni: immagini terrificante - loris_assi : RT @dariodangelo91: #Giappone. L'Agenzia meteorologica (Jma) ha emesso un'allerta speciale per #Nanmadol, il potente tifone in arrivo sull'… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Giappone. L'Agenzia meteorologica (Jma) ha emesso un'allerta speciale per #Nanmadol, il potente tifone in arrivo sull'… -