Il Big Ben suona una volta al minuto per 96 minuti: quanti sono stati gli anni di Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) La campana del Big Ben, forse la più famosa in tutto il mondo, ha iniziato a suonare: i rintocchi saranno una volta al minuto per 96 minuti fino a quando, alle 11:00 ora locale (mezzogiorno in Italia) comincerà il funerale di Stato della defunta regina Elisabetta II. I rintocchi sono uno per ogni anno della sua vita. Il Big Ben è la campana più grande della torre dell'orologio St. Stephen del palazzo di Westminster, a Londra. Il martello della campana è coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi e acquisire un tono più cupo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

