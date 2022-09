Grande Fratello Vip 2022: quanto dura e quando finisce? (Di lunedì 19 settembre 2022) Immancabile ormai, a settembre, la partenza del Grande Fratello Vip su Canale5. Quest’anno si tratta della settima edizione del reality, che sarà condotto da Alfonso Signorini, per la quarta volta padrone di casa, dopo alcune edizioni da opinionista. Signorini quest’anno sarà affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli, la prima una new-entry, la seconda già conosciuta la scorsa edizione. quando dura Grande Fratello Vip 7, edizione 2022? Come già accaduto nelle scorse edizioni, la durata del GF Vip 2022 sarà variabile. Al momento si sa che durerà circa 100 giorni, poco più di tre mesi, per due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì in prima serata. Come accaduto però nelle scorse edizioni, qualora gli ascolti dovessero ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 19 settembre 2022) Immancabile ormai, a settembre, la partenza delVip su Canale5. Quest’anno si tratta della settima edizione del reality, che sarà condotto da Alfonso Signorini, per la quarta volta padrone di casa, dopo alcune edizioni da opinionista. Signorini quest’anno sarà affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli, la prima una new-entry, la seconda già conosciuta la scorsa edizione.Vip 7, edizione? Come già accaduto nelle scorse edizioni, lata del GF Vipsarà variabile. Al momento si sa che durerà circa 100 giorni, poco più di tre mesi, per due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì in prima serata. Come accaduto però nelle scorse edizioni, qualora gli ascolti dovessero ...

