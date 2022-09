Gas: in Italia il ‘fracking’ è un rischio ma viene usato come slogan elettorale (Di lunedì 19 settembre 2022) di Andrea Vivalda Spero di non suscitare l’interesse del Copasir o di qualche “giornalone” citando un russo, ma se l’argomento è il gas naturale ritengo che, da grandi produttori mondiali quali sono, sul tema siano piuttosto sul pezzo. Parliamo dunque di Alexei Miller, amministratore delegato di Gazprom, il quale, commentando alcuni anni fa in un’intervista la tecnica del “fracking” utilizzata per l’estrazione del gas, riferiva così: “Porta inevitabilmente a danni ambientali. A parte gli enormi consumi di acqua questo metodo produttivo può causare l’inquinamento delle acque sotterranee e anche provocare attività sismica”. Ma allora perché loro ne estraggono così tanto? In primis la sensibilità ambientale non si può dire sia una forte priorità nella politica russa; ma soprattutto, lo estraggono dai loro sterminati e spopolati territori verso oriente, ben lontano da insediamenti urbani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) di Andrea Vivalda Spero di non suscitare l’interesse del Copasir o di qualche “giornalone” citando un russo, ma se l’argomento è il gas naturale ritengo che, da grandi produttori mondiali quali sono, sul tema siano piuttosto sul pezzo. Parliamo dunque di Alexei Miller, amministratore delegato di Gazprom, il quale, commentando alcuni anni fa in un’intervista la tecnica del “fracking” utilizzata per l’estrazione del gas, riferiva così: “Porta inevitabilmente a danni ambientali. A parte gli enormi consumi di acqua questo metodo produttivo può causare l’inquinamento delle acque sotterranee e anche provocare attività sismica”. Ma allora perché loro ne estraggono così tanto? In primis la sensibilità ambientale non si può dire sia una forte priorità nella politica russa; ma soprattutto, lo estraggono dai loro sterminati e spopolati territori verso oriente, ben lontano da insediamenti urbani ...

