Fi supera la Lega e i 5 Stelle il Pd? Ottimismo berlusconiani e contiani

Corsi e ricorsi della storia. Alla vigilia delle elezioni politiche del 2018 nella Lega c'era la speranza di sorpassare Forza Italia, mentre nel partito di Silvio Berlusconi nessuno scommetteva sulla debacle. Alla fine, nonostante il Centrodestra non abbia vinto quelle elezioni, il Carroccio è risultato la prima forza della coalizione. Ora, dopo quattro anni e mezzo e una legislatura a...

