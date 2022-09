Domenica in, Totti ‘non giura sui figli’: cosa dichiara il suo amico Nuccetelli dopo la ‘bomba’ di D’Agostino (Di lunedì 19 settembre 2022) Ospiti di Mara Venier a Domenica In, Roberto D’Agostino e Alex Nuccetelli hanno parlato della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, facendo riferimento in particolare alla prima smentita di una crisi, arrivata la scorsa primavera a Verissimo e rispetto alla quale si era parlato anche di un giuramento dell’eterno capitano della Roma sui suoi figli. Ma cosa sarà successo nel dettaglio nel salotto Domenicale di Rai Uno? LEGGI ANCHE :– Chanel Totti reagisce al gossip sui genitori in tv? ‘non so cosa pubblicare’: come si mostra su Tik Tok Roberto D’Agostino racconta della sua bomba su Totti e Ilary Blasi Andiamo con ordine. Roberto D’Agostino ha parlato di ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 settembre 2022) Ospiti di Mara Venier aIn, Robertoe Alexhanno parlato della separazione tra Ilary Blasi e Francesco, facendo riferimento in particolare alla prima smentita di una crisi, arrivata la scorsa primavera a Verissimo e rispetto alla quale si era parlato anche di unmento dell’eterno capitano della Roma sui suoi figli. Masarà successo nel dettaglio nel salottole di Rai Uno? LEGGI ANCHE :– Chanelreagisce al gossip sui genitori in tv?sopubblicare’: come si mostra su Tik Tok Robertoracconta della sua bomba sue Ilary Blasi Andiamo con ordine. Robertoha parlato di ...

