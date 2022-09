Di Lorenzo: «Vittoria con il Milan? Fa capire le nostre potenzialità» (Di lunedì 19 settembre 2022) Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo esulta sui social dopo la Vittoria ottenuta in casa del Milan: le parole Gioia su Instagram per Di Lorenzo dopo la Vittoria ottenuta contro il Milan: Serate come queste servono per capire le proprie potenzialità. Un grandissima Vittoria, orgoglioso di noi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Il terzino del Napoli Giovanni Diesulta sui social dopo laottenuta in casa del: le parole Gioia su Instagram per Didopo laottenuta contro il: Serate come queste servono perle proprie. Un grandissima, orgoglioso di noi L'articolo proviene da Calcio News 24.

