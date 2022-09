Con Fight for Naples, la grande boxe approda all’Arena Flegrea (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l’Arena Flegrea, avrà luogo l’evento “F4N – Fight for Naples”, organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club e dall’Associazione Pugilistica Dilettantistica De Novellis, con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro. F4N – Fight for Naples – Special Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, “F4N – Fight for Naples” è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (boxe, Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso dalla palestra Pro Fighting Napoli Club, prevedendo la formula gara/incontro – con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, a partire dalle ore 17:00, presso l’Arena, avrà luogo l’evento “F4N –for”, organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club e dall’Associazione Pugilistica Dilettantistica De Novellis, con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro. F4N –for– Special Edition 2022 Giunto alla sua seconda edizione, “F4N –for” è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (, Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso dalla palestra Proing Napoli Club, prevedendo la formula gara/incontro – con ...

